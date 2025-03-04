Крым: приём заявок на Хадж-2025 завершается в середине марта

Обращаем внимание всех мусульман, что заявки принимаются и оплачиваются строго до 18 марта. В противном случае, оставшиеся места по квотам, будут распределены Хадж-миссией России по другим регионам, где желающих отправиться в священное путешествие превысило определенное количество, — отмечают в пресс-службе ДУМК.