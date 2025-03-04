Ветераны войны начали получать выплаты в Иркутской области к 80-летию Победы

Труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей и люди, которые прошли блокаду Ленинграда получат по 10 тысяч, а жители Приангарья, имеющие статус Детей войны — по 6,5 тысячи. Отметим, выплату предоставят более 67 тысячам человек, для этого не нужно подавать никаких заявлений — все делается автоматически.