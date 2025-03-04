Ветераны войны начали получать выплаты в Иркутской области к 80-летию Победы

Ветераны Великой Отечественной войны с 3 марта 2025 года начали получать дополнительные региональные единовременные выплаты, установленные ко Дню Победы. Как стало известно КП-Иркутск, участникам и инвалидам войны выплатят по 50 тысяч рублей.
Труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей и люди, которые прошли блокаду Ленинграда получат по 10 тысяч, а жители Приангарья, имеющие статус Детей войны — по 6,5 тысячи. Отметим, выплату предоставят более 67 тысячам человек, для этого не нужно подавать никаких заявлений — все делается автоматически.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутская область попала в тройку лидеров (в Сибири) по многим экономическим показателям. Так, например, средняя зарплата в регионе составляет 85 504 рубля. Больше платят лишь работникам из Красноярского края.