Автобусные маршруты менять не будут. Чиновники нашли способ уйти от ответа

Сначала жители обратились в «Тошшахартрансхизмат» и Министерство транспорта, но там заявили, что изменение маршрутов не входит в их компетенцию. Оказалось, что сейчас маршруты утверждают городские и районные хокимияты, но только с разрешения Кабинета Министров. Тогда проблему передали сенатору Малике Кадырхановой, которая отправила официальный запрос заместителю премьер-министра Ачилбаю Раматову.