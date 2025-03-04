Автобусные маршруты менять не будут. Чиновники нашли способ уйти от ответа

Просьба казалась несложной: скорректировать движение маршрутов № 3А и № 115 и запустить дополнительные маршруты, чтобы людям не приходилось часами ждать транспорта на остановках. Однако ответ чиновников оказался предсказуемым — в просьбе отказано.
Как все началось?
Сначала жители обратились в «Тошшахартрансхизмат» и Министерство транспорта, но там заявили, что изменение маршрутов не входит в их компетенцию. Оказалось, что сейчас маршруты утверждают городские и районные хокимияты, но только с разрешения Кабинета Министров. Тогда проблему передали сенатору Малике Кадырхановой, которая отправила официальный запрос заместителю премьер-министра Ачилбаю Раматову.
Что ответили чиновники?
Спустя пару недель Главное управление развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Ташкента наконец-то дало официальный ответ. Чиновники объяснили, что все автобусные маршруты в городе работают на основе брутто-контрактов, а их расходы покрываются за счет местного бюджета.
Они признали, что продление маршрутов в махалли «Марифат», «Мирзо Улугбек» и «Фидокор» увеличит протяженность маршрутов и интервал движения, что может вызвать новые жалобы. В итоге вердикт был вынесен: изменять маршруты № 3А и № 115 нецелесообразно.
Но что с жителями махаллей?
При этом чиновники поспешили добавить, что в Ташкенте планируется закупка 200 электробусов большой вместимости и расширение сети маршрутов. Однако нигде в ответе не говорится о том, будут ли эти автобусы работать на проблемных маршрутах, которые так нужны жителям пригородных махаллей.
Этот ответ, который в соцсетях уже назвали «отпиской», вызвал возмущение. Люди продолжают по несколько часов мерзнуть на улице в ожидании автобусов, которые не ходят по расписанию. Но чиновники вместо решения проблемы снова ограничились размытыми формулировками и обещаниями на будущее.
Если эти проблемы не решать сейчас, какой смысл в обновлении автопарка? Почему вопрос о простом изменении маршрута превращается в бюрократический лабиринт, из которого невозможно выбраться? В каком веке мы живем, если очевидные проблемы годами игнорируются под предлогом «нецелесообразности»?