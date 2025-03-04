Долг в более полутора миллионов: уфимская компания семь месяцев не выплачивала зарплату 44 работникам

В Уфе возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплат работникам электромонтажной компании. Об этом рассказали пресс-службы Следственного комитета и прокуратуры Башкирии.
Согласно данным следствия, руководство компании «Промстроймонтаж» с августа 2023 года по февраль 2024 года не выплачивало в полном объеме зарплату 44 работникам. Общая сумма задолженности составила почти 1,6 миллиона рублей.
Прокуратура Кировского района Уфы также провела проверку и подтвердила факты нарушений. Материалы проверки были переданы в следственные органы, что привело к возбуждению уголовного дела по статье «Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев».
Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий: выясняют финансовое положение компании, допрашивают руководство и сотрудников, а также принимают меры для скорейшего погашения долга перед работниками. Прокуратура района взяла на контроль ход расследования и восстановление прав пострадавших.
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