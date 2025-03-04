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Жители четырех хуторов под Волгодонском временно остались без воды

Частичное отключение воды произошло в хуторах под Волгодонском в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

4 марта в четырех хуторах Волгодонского района Ростовской области частично приостановили подачу холодной воды. Это произошло после аварийного отключения электричества на насосной станции в хуторе Рябичев, сообщает дубовский филиал ГУП РО «УРСВ».

С 11 часов перебои с водой произошли в хуторах Рябичев, Ясырев, Степной и Потапов.

Сейчас ремонт ведут специалисты ЮВЭС Волгодонского района. Ориентировочное время завершения работ — до 15 часов. После восстановления электроснабжения давление в системе водоснабжения должно нормализоваться.

Напомним, 3 марта перебои с водой коснулись также 13 тысяч жителей Цимлянска Ростовской области. Аварийный ремонт провели в тот же день.