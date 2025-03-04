Очередной скандал в детском саду: воспитательницу уволили, но понесет ли она ответственность?

Сегодня этот инцидент прокомментировали в Управлении дошкольного и школьного образования Ташкентской области.
После того, как видео вызвало широкий резонанс, чиновники провели проверку и подтвердили, что случай произошел 6 января около 17:00 в государственном дошкольном учреждении № 19 Паркентского района.
Выяснилось, что инструктор по физической культуре действительно использовала гимнастическую палку, чтобы подталкивать детей и заставлять их вставать в строй. В ходе проверки также обнаружилось, что ещё одна воспитательница в этом же саду позволяла себе грубое обращение с детьми.
По итогам расследования трудовые договоры с обеими сотрудницами были расторгнуты на основании статьи 157 Трудового кодекса (прекращение трудового договора по соглашению сторон).
Вот только теперь возникает вопрос: что дальше? Эти «педагоги» без каких-либо последствий просто отправятся работать в другие детские сады? Ведь, по сути, они не понесли никакой реальной ответственности.
Сколько ещё таких случаев должно произойти, прежде чем подобные действия начнут наказывать по закону, а не просто увольнением?