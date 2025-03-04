Очередной скандал в детском саду: воспитательницу уволили, но понесет ли она ответственность?

Выяснилось, что инструктор по физической культуре действительно использовала гимнастическую палку, чтобы подталкивать детей и заставлять их вставать в строй. В ходе проверки также обнаружилось, что ещё одна воспитательница в этом же саду позволяла себе грубое обращение с детьми.