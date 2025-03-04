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Очередной скандал в детском саду: воспитательницу уволили, но понесет ли она ответственность?

Vaib.uz (Узбекистан. 4 марта). На днях в социальных сетях появилось очередное тревожное видео из детского сада. На кадрах видно, как воспитательница использует палку на уроке гимнастики, чтобы бить детей, которые, по её мнению, плохо выполняли упражнения.

Сегодня этот инцидент прокомментировали в Управлении дошкольного и школьного образования Ташкентской области.

После того, как видео вызвало широкий резонанс, чиновники провели проверку и подтвердили, что случай произошел 6 января около 17:00 в государственном дошкольном учреждении № 19 Паркентского района.

Выяснилось, что инструктор по физической культуре действительно использовала гимнастическую палку, чтобы подталкивать детей и заставлять их вставать в строй. В ходе проверки также обнаружилось, что ещё одна воспитательница в этом же саду позволяла себе грубое обращение с детьми.

По итогам расследования трудовые договоры с обеими сотрудницами были расторгнуты на основании статьи 157 Трудового кодекса (прекращение трудового договора по соглашению сторон).

Вот только теперь возникает вопрос: что дальше? Эти «педагоги» без каких-либо последствий просто отправятся работать в другие детские сады? Ведь, по сути, они не понесли никакой реальной ответственности.

Сколько ещё таких случаев должно произойти, прежде чем подобные действия начнут наказывать по закону, а не просто увольнением?