Омич пожаловался в прокуратуру на оставивших его без пенсии приставов

Прокуратура помогла жителю Омска получить назад деньги, которые неправомерно у него списали судебные приставы. В счет погашения задолженности у него списали пенсию, тем самым оставив его без средств к существование. Подробности рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Как выяснили в прокуратуре, у омича имеется долг в размере 488 тысяч рублей. На основании сводного исполнительного документа долгом мужчины занимаются судебные приставы. Согласно закону, у потерпевшего должен оставаться после взыскания доход в размере минимального прожиточного минимума.
В июне 2024 года практически все деньги омича направили взыскателю, тем самым он остался без пенсии. По одному из производств пристав не направил в пенсионный фонд постановление о сохранении необходимой для проживания суммы.
Прокуратура внесла представление руководителю ГУФССП России по Омской области. После этого деньги вернули мужчине.
Помимо этого в ведомстве также выяснили, что потерпевший не был своевременно обеспечен препаратами для лечения диабета. Благодаря вмешательству прокуратуры омича обеспечили необходимыми лекарствами.
Ранее «КП Омск» сообщала, что судебные приставы обязали собственника двухкомнатной квартиры в доме в Спортивном проезде сделать генеральную уборку и провести санитарную обработку после жалоб соседей на антисанитарию.