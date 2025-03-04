Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тревога в Симферополе: когда зазвучит сигнал «Внимание всем!»

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости Крым. В Симферополе в среду трижды включат сигнал «Внимание всем!» в рамках проверки системы оповещения населения. Об этом предупреждает пресс-служба администрации города.

«5 марта 2025 года на территории муниципального образования городской округ Симферополь в 10, 13, а также 15 часов будет проведена комплексная проверка и информирования населения», — сказано в сообщении пресс-службы.

Цель — проверить работоспособность столичной системы централизованного оповещения, уточнили в мэрии. В рамках проверки прозвучит сигнал «Внимание всем!» Граждан просят не волноваться и сохранять спокойствие.

О проведении 5 марта в Крыму комплексной проверки системы экстренного оповещения населения ранее предупреждала пресс-служба МЧС республики Крым. В Севастополе в среду также проверят системы оповещения и включат сигнал «Внимание всем!», сообщил накануне губернатор Михаил Развожаев.

МЧС