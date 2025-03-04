Тревога в Симферополе: когда зазвучит сигнал «Внимание всем!»

«5 марта 2025 года на территории муниципального образования городской округ Симферополь в 10, 13, а также 15 часов будет проведена комплексная проверка и информирования населения», — сказано в сообщении пресс-службы.
Цель — проверить работоспособность столичной системы централизованного оповещения, уточнили в мэрии. В рамках проверки прозвучит сигнал «Внимание всем!» Граждан просят не волноваться и сохранять спокойствие.
О проведении 5 марта в Крыму комплексной проверки системы экстренного оповещения населения ранее предупреждала пресс-служба МЧС республики Крым. В Севастополе в среду также проверят системы оповещения и включат сигнал «Внимание всем!», сообщил накануне губернатор Михаил Развожаев.