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На двух улицах Приволжского района временно ограничат движение транспорта

Это связано с работами по переустройству сетей газоснабжения.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Приволжском районе Казани с 10 марта по 15 апреля временно ограничат движение транспорта на двух улицах. Причиной стало проведение работ по переустройству сетей газоснабжения, сообщает комитет внешнего благоустройства.

Ограничение коснется следующих участков:

ул. Оренбургский Тракт (в районе остановки «Жилой массив Первомайский»);

ул. Красноуральская (в районе здания № 44 по ул. Оренбургский тракт).

Напомним, информация об ограничениях движения в связи с ремонтными работами публикуется в специальном разделе.