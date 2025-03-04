На двух улицах Приволжского района временно ограничат движение транспорта

В Приволжском районе Казани с 10 марта по 15 апреля временно ограничат движение транспорта на двух улицах. Причиной стало проведение работ по переустройству сетей газоснабжения, сообщает комитет внешнего благоустройства.
Ограничение коснется следующих участков:
ул. Оренбургский Тракт (в районе остановки «Жилой массив Первомайский»);
ул. Красноуральская (в районе здания № 44 по ул. Оренбургский тракт).
Напомним, информация об ограничениях движения в связи с ремонтными работами публикуется в специальном разделе.