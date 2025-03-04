Стало плохо на автовокзале: стала известна причина смерти Александра Церпята

«Возвращался домой после детского конкурса, где был в жюри. У Саши был ночной билет. Ему стало плохо на платформе автовокзала. Ему вызвали скорую, но он скончался по дороге в больницу», — цитирует «Горсайт» слова сестры музыканта Елены.