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Стало плохо на автовокзале: стала известна причина смерти Александра Церпята

Новосибирский музыкант ушел из жизни скоропостижно.

Стала известна причина смерти новосибирского музыканта Александра Церпята. Он скончался в Барнауле вечером 1 марта — ему стало плохо на местном автовокзале.

«Возвращался домой после детского конкурса, где был в жюри. У Саши был ночной билет. Ему стало плохо на платформе автовокзала. Ему вызвали скорую, но он скончался по дороге в больницу», — цитирует «Горсайт» слова сестры музыканта Елены.

Причина смерти Александра Церпята — сердечная недостаточность. По словам родных, ранее проблем с сердцем у него не было.

Близкие Александра Церпята надеются, что жители Новосибирска, для которого музыкант сделал много хорошего, не останутся в стороне и поддержат создание памятника автору и композитору.

Прощание с Александром Церпята состоится 5 марта, с 12 до 14 часов в первом зале (улица Немировича-Данченко, 134). Жителей Академгородка довезут до места прощания бесплатно на «газели» от Дома ученых — машина отъезжает в 11 часов. После прощания авто вернется обратно.