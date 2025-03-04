Чемпионат и первенство по скалолазанию состоялись в Иркутске

Чемпионат и первенство по скалолазанию прошли в Иркутске. Как стало известно КП-Иркутск, более 120 детей и взрослых продемонстрировали свои способности, а эксперты выбрали лучших.
Чемпионами Иркутска в дисциплине «трудность» стали Алена Чаиндай, ОГКУ СШОР «Спарта» и Марк-Антоний Семенов, ОГКУ СШОР «Спарта». В дисциплине «скорость» — Мария Перелыгина, ОГКУ СШОР «Спарта» и Марк-Антоний Семенов.
Марк-Антоний Семенов показал блестящий результат и стал абсолютным чемпионом, завоевав первые места во всех дисциплинах. Он установил лучшее время — 8,19 секунды на 15 метров вертикальной трассы.
Отметим, 25 спортсменов получили разряды и подтвердили свои звания. Соревнования состоялись под эгидой Иркутской городской федерации скалолазания.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что родители выпускников из Иркутска сдали единый госэкзамен.