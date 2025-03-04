День Победы в Ростове-Дону 9 мая 2025: Что известно о параде

Как пояснили власти, согласно решению Верховного главнокомандующего ВС РФ, парады проведут в городах-героях и городах, где находятся штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В этом списке есть Ростов и Новочеркасск.