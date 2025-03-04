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День Победы в Ростове-Дону 9 мая 2025: Что известно о параде

Власти рассказали о Параде Победы 9 мая в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

4 марта в сети появились сообщения о том, что Парад Победы 9 мая 2025 пройдет в Ростове, Новочеркасске и еще четырех городах. В правительстве Ростовской области прокомментировали этих слухи.

Как пояснили власти, согласно решению Верховного главнокомандующего ВС РФ, парады проведут в городах-героях и городах, где находятся штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В этом списке есть Ростов и Новочеркасск.

— Торжественные мероприятия с участием воинских подразделений спланированы также в нескольких городах региона. Окончательное решение о формате проведения праздничных мероприятий будет принято позднее, — прокомментировали в региональном правительстве.

Напомним, 9 мая 2024 года Парад Победы прошел без зрителей по соображениям безопасности. Кроме того, в разных районах города в честь праздника организовали выставки, концерты, киномарафоны и фестиваль казачьей культуры.