День Победы в Ростове-Дону 9 мая 2025: Что известно о параде

4 марта в сети появились сообщения о том, что Парад Победы 9 мая 2025 пройдет в Ростове, Новочеркасске и еще четырех городах. В правительстве Ростовской области прокомментировали этих слухи.
Как пояснили власти, согласно решению Верховного главнокомандующего ВС РФ, парады проведут в городах-героях и городах, где находятся штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В этом списке есть Ростов и Новочеркасск.
— Торжественные мероприятия с участием воинских подразделений спланированы также в нескольких городах региона. Окончательное решение о формате проведения праздничных мероприятий будет принято позднее, — прокомментировали в региональном правительстве.
Напомним, 9 мая 2024 года Парад Победы прошел без зрителей по соображениям безопасности. Кроме того, в разных районах города в честь праздника организовали выставки, концерты, киномарафоны и фестиваль казачьей культуры.