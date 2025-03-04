Льготные карты «Волна Балтики» можно будет пополнить онлайн

В Калининграде оплачивать проезд и пополнять транспортные карты можно будет через онлайн приложение или телеграм-бот.
Как рассказал первый заместитель главы администрации Игорь Шлыков, новая система отличается тем, что деньги моментально будут зачисляться на счет.
Так же расширены возможности системы оплаты проезда. Появится чат-бот и мобильное приложение. Зайдя в салон транспорта, можно будет навести экран смартфона на кюар-код и совершить оплату. Те пассажиры, у кого нет смартфонов с камерами, или не хотят пользоваться этой функцией, сохранится возможность пополнения карты через киоски наличными или безналом.
При оплате проезда не будет выдаваться на руки бумажный билет. Такие системы давно работают в некоторых городах России. Контролеру можно подтвердить оплату проезда, приложив банковскую карту к терминалу контролера, или показать запись в мобильном приложении.
Если вы оплачивали проезд наличными, то бумажный билет все-таки выдадут.