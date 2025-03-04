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Льготные карты «Волна Балтики» можно будет пополнить онлайн

В администрации рассказали о новшествах пополнения транспортных карт.

Источник: Министерство инфраструктуры Калининградской области

В Калининграде оплачивать проезд и пополнять транспортные карты можно будет через онлайн приложение или телеграм-бот.

Как рассказал первый заместитель главы администрации Игорь Шлыков, новая система отличается тем, что деньги моментально будут зачисляться на счет.

Так же расширены возможности системы оплаты проезда. Появится чат-бот и мобильное приложение. Зайдя в салон транспорта, можно будет навести экран смартфона на кюар-код и совершить оплату. Те пассажиры, у кого нет смартфонов с камерами, или не хотят пользоваться этой функцией, сохранится возможность пополнения карты через киоски наличными или безналом.

отметил Шлыков

При оплате проезда не будет выдаваться на руки бумажный билет. Такие системы давно работают в некоторых городах России. Контролеру можно подтвердить оплату проезда, приложив банковскую карту к терминалу контролера, или показать запись в мобильном приложении.

Если вы оплачивали проезд наличными, то бумажный билет все-таки выдадут.