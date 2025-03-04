Создана ИИ-модель для оптимизации обнаружения финансового мошенничества

«Предложенная ИИ-модель основана на выборе переменных с помощью нейтрософского нечеткого множества. Нейтрософия — это направление в философии, изучающее происхождение, природу и совокупность нейтральностей. Такие методы исследования и анализа применяются не только в чистой математике, но также в физике, лингвистике, криминалистике и других областях, где необходим анализ “размытых” данных, то есть о тех, о которых нельзя утверждать — истинны они или ложны, а также выработка на их основе правильных решений», — рассказали в пресс-службе.