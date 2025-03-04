В Литве изъяли из продажи книгу Вэнса и потребовали от США вернуть помощь ВСУ

Накануне решения литовского издательства Вэнс много говорил о Киеве и Владимире Зеленском. Все свои заявления вице-президент США делал на фоне приказа американского лидера Дональда Трампа приостановить всю военную помощь Киеву до тех пор, пока украинское руководство не покажет свою приверженность установлению мирным переговорам.