В Литве изъяли из продажи книгу Вэнса и потребовали от США вернуть помощь ВСУ

Литовское издательство Sofoklis изъяло из продажи выпущенную им книгу вице-президента США Джей Ди Вэнса «Элегия Хиллбилли. История жизни одной семьи в условиях кризиса». Причиной такого решения стали позиция Вашингтона по Украине и приказ о приостановке военной помощи Киеву.
«В связи с тем, что администрация президента США приостановила помощь Украине, издательство Sofoklis изымает из торговли книгу Вэнса “Элегия Хиллбилли” до тех пор, пока США не изменят свою политику в отношении Украины», — сообщило в соцсетях Sofoklis.
Мемуары Вэнса опубликованы в 2016 году. В книге он рассказывает о жизни простой рабочей семьи и проблемах, с которыми сталкиваются обитатели американской глубинки.
Накануне решения литовского издательства Вэнс много говорил о Киеве и Владимире Зеленском. Все свои заявления вице-президент США делал на фоне приказа американского лидера Дональда Трампа приостановить всю военную помощь Киеву до тех пор, пока украинское руководство не покажет свою приверженность установлению мирным переговорам.