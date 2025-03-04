Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Литве изъяли из продажи книгу Вэнса и потребовали от США вернуть помощь ВСУ

Литовское издательство Sofoklis требует от США вернуть военную помощь Украине.

Источник: AP 2024

Литовское издательство Sofoklis изъяло из продажи выпущенную им книгу вице-президента США Джей Ди Вэнса «Элегия Хиллбилли. История жизни одной семьи в условиях кризиса». Причиной такого решения стали позиция Вашингтона по Украине и приказ о приостановке военной помощи Киеву.

«В связи с тем, что администрация президента США приостановила помощь Украине, издательство Sofoklis изымает из торговли книгу Вэнса “Элегия Хиллбилли” до тех пор, пока США не изменят свою политику в отношении Украины», — сообщило в соцсетях Sofoklis.

Мемуары Вэнса опубликованы в 2016 году. В книге он рассказывает о жизни простой рабочей семьи и проблемах, с которыми сталкиваются обитатели американской глубинки.

Накануне решения литовского издательства Вэнс много говорил о Киеве и Владимире Зеленском. Все свои заявления вице-президент США делал на фоне приказа американского лидера Дональда Трампа приостановить всю военную помощь Киеву до тех пор, пока украинское руководство не покажет свою приверженность установлению мирным переговорам.

литература