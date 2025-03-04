В Ростовской области начался весенний ледоход, всех предупреждают об опасности

В Ростовской области начался активный ледоход. В этот период не следует выходить на замерзшую гладь водоемов, она может треснуть прямо под ногами. Человек рискует не только утонуть или замерзнуть, но и может быть раздавлен льдинами. Об этом напоминают в телеграм-канале ДПЧС РО.
Важно помнить, что прочный на первый взгляд лед может быть тонким и ломким (безопасная толщина составляет от 10 до 15 см). Сейчас лучше выбрать безопасные маршруты для прогулок у водоемов, также нельзя кататься на льдинах.
Если вы вдруг окажетесь свидетелем несчастного случая на воде, нужно сразу же вызывать спасателей. Будьте внимательны и осторожны в период ледохода.