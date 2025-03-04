В Ростовской области начался весенний ледоход, всех предупреждают об опасности

В Ростовской области начался активный ледоход. В этот период не следует выходить на замерзшую гладь водоемов, она может треснуть прямо под ногами. Человек рискует не только утонуть или замерзнуть, но и может быть раздавлен льдинами. Об этом напоминают в телеграм-канале ДПЧС РО.