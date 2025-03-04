Кто в России может уйти на пенсию досрочно

«Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, установленного статьей 8 настоящего Федерального закона, при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30», — говорится в законе.
Статья закона распространяется на россиян, работавших на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах. А также на производстве с тяжелыми условиями труда, механизаторы комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах.
Для каждой специальности нужно иметь определенный стаж.
Также на пенсию досрочно могут уйти женщины в 50 лет, при условии, что они проработали трактористами-машинистами в сельском хозяйстве и других отраслях экономики не менее 15 лет и имеют минимальный страховой стаж — 20 лет.
Имеют право на преждевременный уход на пенсию также рабочие локомотивных бригад и организации перевозок и безопасности движения на железнодорожном транспорте, метрополитене. А также трудившиеся в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах на полевых геолого-разведочных работах, на лесозаготовках.
Накануне стало известно, что в России проиндексируют социальные пенсии — с 1 апреля они вырастут на 14,75%. Такую индексацию заложили в федеральном бюджете.