Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кто в России может уйти на пенсию досрочно

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости Крым. Минимум 30 пенсионных баллов нужно для работавших на вредных условиях труда, интенсивных работах, чтобы получить страховую пенсию по старости ранее достижения пенсионного возраста, свидетельствует соответствующий федеральный закон.

Источник: РИА "Новости"

«Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, установленного статьей 8 настоящего Федерального закона, при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30», — говорится в законе.

Статья закона распространяется на россиян, работавших на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах. А также на производстве с тяжелыми условиями труда, механизаторы комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах.

Для каждой специальности нужно иметь определенный стаж.

Также на пенсию досрочно могут уйти женщины в 50 лет, при условии, что они проработали трактористами-машинистами в сельском хозяйстве и других отраслях экономики не менее 15 лет и имеют минимальный страховой стаж — 20 лет.

Имеют право на преждевременный уход на пенсию также рабочие локомотивных бригад и организации перевозок и безопасности движения на железнодорожном транспорте, метрополитене. А также трудившиеся в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах на полевых геолого-разведочных работах, на лесозаготовках.

Накануне стало известно, что в России проиндексируют социальные пенсии — с 1 апреля они вырастут на 14,75%. Такую индексацию заложили в федеральном бюджете.