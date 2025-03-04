В Волгограде стартовала подготовка социальных нянь

Отметим, что поддержка материнства и детства, укрепление авторитета многодетных семей и решение демографических задач — ключевые направления развития региона. С 2025 года по инициативе губернатора Андрея Бочарова введены две новые меры поддержки для молодых семей: выплата 100 тысяч рублей для студенток очной формы обучения, ставших на учет по беременности, и 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующего ребенка в семье, где родители не старше 35 лет.