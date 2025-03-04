В Волгограде стартовала подготовка социальных нянь

Как сообщает администрация Волгоградской области, первые группы уже начали обучение. В рамках этой инициативы нацпроекта «Семья» многодетные родители, семьи участников СВО и другие льготные категории смогут воспользоваться бесплатными услугами нянь для детей в возрасте от 0 до 3 лет. Новая служба станет доступна для волгоградцев уже в этом году, программа проходит финальный этап апробации.
В учебном центре в настоящее время обучаются 27 человек, а еще 35 будущих социальных нянь завершают свою подготовку и готовятся к аттестации. Программа обучения длится 160 часов и включает как теоретические, так и практические занятия по основам ухода за детьми.
Специалисты центра проводят групповые и индивидуальные занятия, а также онлайн-консультации, обучают правильному использованию специального оборудования для работы с детьми с инвалидностью и основам раннего развития.
После завершения теоретической части студенты отрабатывают практические навыки в тренировочном кабинете и проходят промежуточные и итоговые аттестации. По окончании курса выдается документ государственного образца.
Отметим, что поддержка материнства и детства, укрепление авторитета многодетных семей и решение демографических задач — ключевые направления развития региона. С 2025 года по инициативе губернатора Андрея Бочарова введены две новые меры поддержки для молодых семей: выплата 100 тысяч рублей для студенток очной формы обучения, ставших на учет по беременности, и 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующего ребенка в семье, где родители не старше 35 лет.