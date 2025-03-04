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Ей необходима медпомощь: 61-летнюю жительницу Нефтекамска не могут отыскать уже вторые сутки

В Башкирии разыскивают нуждающуюся в медпомощи женщину.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии разыскивают 61-летнюю Фариду Гильмутдинову (Шарафутдинову) из Нефтекамска. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, 3 марта женщина ушла из дома, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 154 сантиметра, у нее худощавое телосложение, темно-коричневые с проседью волосы и серые глаза. Была одета в серую куртку, черные болоньевые штаны, черные валенки, серую вязаную шапка и варежки на резинках.

— Нуждается в медицинской помощи, — утверждается в ориентировке.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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