Ей необходима медпомощь: 61-летнюю жительницу Нефтекамска не могут отыскать уже вторые сутки

Как сообщают волонтеры, 3 марта женщина ушла из дома, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 154 сантиметра, у нее худощавое телосложение, темно-коричневые с проседью волосы и серые глаза. Была одета в серую куртку, черные болоньевые штаны, черные валенки, серую вязаную шапка и варежки на резинках.