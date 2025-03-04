«Тепло придет с Латвии». Синоптики предупредили о потеплении до +18, но сильном порывистом ветре в Беларуси на 5 — 7 марта

Белгидромет сообщил, что в Беларуси заметно потеплеет перед 8 марта, но еще поднимется сильный порывистый ветер, сообщает pogoda.by.
Так, в среду, 5 марта, белорусскую погоду сформирует теплая влажная воздушная масса. В течение дня будет облачно с прояснениями. В основном, в северо-восточных районах возможны дожди, а в ночные часы местами — мокрый снег. При этом ветер будет западного направления и порывистый.
— На большей части территории Беларуси 5 марта ожидается сильный порывистый ветер, — предупредили синоптики.
При этом температуры будут радовать. Ночью: около 0 — +5 градусов, а днем от +5 тепла по северо-востоку до +14 по юго-западу республики.
Во второй половине рабочей недели на погоде скажется область повышенного атмосферного давления, которая сформировалась в теплой воздушной массе атлантического происхождения. Также будет ощущаться влияние малоактивного фронтального раздела, который смещается с территории Латвии.
В четверг, 6 марта, будет переменная облачность и, в основном, без осадков, только в ночные часы в некоторых регионах северо-восточной части республики — кратковременные дожди. Ветер при этом будет западных направлений и практически по всей стране — сильный порывистый. В ночные часы не будет холоднее +1 — +6, а днем серьезное тепло: от +9 градусов по северо-востоку до +17 тепла по югу.
В пятницу, 7 марта, будет небольшая облачность и без осадков. Ветер днем будет переменных направлений и умеренный. В ночные часы вернутся небольшие заморозки до −1 — +4 градусов, а днем потеплеет: от +9 градусов в северо-восточных районах и до +18 в юго-западных.
Ранее синоптики уже пообещали две ощутимые волны тепла в Беларуси в начале марта.
Тем временем МАРТ запретил OZON продавать некоторые товары после жалоб белорусов.