«Тепло придет с Латвии». Синоптики предупредили о потеплении до +18, но сильном порывистом ветре в Беларуси на 5 — 7 марта

В четверг, 6 марта, будет переменная облачность и, в основном, без осадков, только в ночные часы в некоторых регионах северо-восточной части республики — кратковременные дожди. Ветер при этом будет западных направлений и практически по всей стране — сильный порывистый. В ночные часы не будет холоднее +1 — +6, а днем серьезное тепло: от +9 градусов по северо-востоку до +17 тепла по югу.