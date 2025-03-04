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«Салават Юлаев» обыграл владивостокский «Амур» со счетом 3:1

«Салават Юлаев» обыграл 3:1 «Амур» в матче КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 4 марта, в Хабаровске «Салават Юлаев» обыграл «Амур» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу гостям обеспечили Владислав Ефремов (забросил шайбу в ворота соперников на 11-ой минуте матча), Шелдон Ремпал (20) и Джошуа Ливо (60). За команду хозяев отличился Владислав Барулин (41).

«СЮ» после 62 игр с 83 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится уже послезавтра — 6 марта. Команда вновь схлестнется во Хабаровске с «Амуром».

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