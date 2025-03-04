Количество пожаров сократилось на 18,3% в Иркутской области в феврале

В Иркутской области в феврале количество пожаров снизилось на 18,3%, если сравнивать с показателями за аналогичный период 2024 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном МЧС.
За прошедший месяц специалисты потушили 347 пожаров. В зданиях, объятых пламенем, погибли 17 человек, еще 23 — получили травмы. Работникам ведомства удалось спасти 69 жизней, эвакуировать 568 человек.
— Чаще всего пламя поражало помещения из-за аварийного режима работы электросети (202 случая), из-за неосторожного обращения с огнем (69 случаев), из-за несоблюдения правил безопасности при пользовании печным отоплением (57 случаев), из-за поджога (13) и иных причин, — прокомментировали в пресс-службе МЧС.
Также спасатели помогли устранить последствия 90 дорожно-транспортных происшествий, сохранили жизни 12 человек. Отметим, на воде никаких происшествий, связанных со смертельным исходом, не происходило.
В ведомстве дополнили, что за прошедший месяц 101 туристическая группа прошла официальную регистрацию. На маршруты вышли 957 человек.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мужчину, который спас 7-летнего ребенка на пожаре, нашли в Иркутске.