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Количество пожаров сократилось на 18,3% в Иркутской области в феврале

За месяц в зданиях, объятых пламенем, погибли 17 человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области в феврале количество пожаров снизилось на 18,3%, если сравнивать с показателями за аналогичный период 2024 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном МЧС.

За прошедший месяц специалисты потушили 347 пожаров. В зданиях, объятых пламенем, погибли 17 человек, еще 23 — получили травмы. Работникам ведомства удалось спасти 69 жизней, эвакуировать 568 человек.

— Чаще всего пламя поражало помещения из-за аварийного режима работы электросети (202 случая), из-за неосторожного обращения с огнем (69 случаев), из-за несоблюдения правил безопасности при пользовании печным отоплением (57 случаев), из-за поджога (13) и иных причин, — прокомментировали в пресс-службе МЧС.

Также спасатели помогли устранить последствия 90 дорожно-транспортных происшествий, сохранили жизни 12 человек. Отметим, на воде никаких происшествий, связанных со смертельным исходом, не происходило.

В ведомстве дополнили, что за прошедший месяц 101 туристическая группа прошла официальную регистрацию. На маршруты вышли 957 человек.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мужчину, который спас 7-летнего ребенка на пожаре, нашли в Иркутске.