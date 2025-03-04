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В пяти городах Челябинской области продлен режим НМУ

Синоптики предупредили о неблагоприятных метеоусловиях.

Сейчас в Ричмонде: +2° 3 м/с 75% 764 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) продлен на день в пяти городах Челябинской области. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

— Предупреждение о НМУ первой степени объявляется в Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте, Карабаше до 13:00 часов 5 марта, — говорится в сообщении.

Режим НМУ вводится при отсутствии ветра и низкой рассеиваемости вредных выбросов в атмосфере. В этот период промышленные предприятия обязаны сократить объемы вредных выбросов, а жителям рекомендуется ограничить время пребывания на открытом воздухе.

В Челябинской области режим НМУ действует с 27 февраля. Изначально его вводили на сутки.