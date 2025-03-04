В пяти городах Челябинской области продлен режим НМУ

Режим НМУ вводится при отсутствии ветра и низкой рассеиваемости вредных выбросов в атмосфере. В этот период промышленные предприятия обязаны сократить объемы вредных выбросов, а жителям рекомендуется ограничить время пребывания на открытом воздухе.