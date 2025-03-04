В пяти городах Челябинской области продлен режим НМУ

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) продлен на день в пяти городах Челябинской области. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
— Предупреждение о НМУ первой степени объявляется в Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте, Карабаше до 13:00 часов 5 марта, — говорится в сообщении.
Режим НМУ вводится при отсутствии ветра и низкой рассеиваемости вредных выбросов в атмосфере. В этот период промышленные предприятия обязаны сократить объемы вредных выбросов, а жителям рекомендуется ограничить время пребывания на открытом воздухе.
В Челябинской области режим НМУ действует с 27 февраля. Изначально его вводили на сутки.