Как оригинально поздравить женщин с 8 Марта своими словами?

В поздравлениях постарайтесь избегать шаблонных фраз вроде «ты прекрасна в любом возрасте», а также самого упоминания возраста или веса. Не стоит экспериментировать с юмором, даже если вы очень близки с человеком, а в случае если знакомство дальнее — это просто табу. Фраза вроде «ты великолепна, несмотря на килограммы, которые наела после свадьбы», конечно, может быть считана как шутка, но большинство женщин она гарантированно приведет в ярость.