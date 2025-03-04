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Минскэнерго сказало о блэкауте в Жодино из-за повреждения на БелАЗ

Жители Жодино оставались без света 4 марта из-за аварии на БелАЗ.

Источник: Комсомольская правда

В Жодино произошло отключение электричества, сообщил телеграм-канал «Минскэнерго».

Как прокомментировали на предприятии, 4 марта отключение одного из трех питаний распределительной подстанции «Водозабор — Северная» произошло около 11.15 из-за повреждения кабельной линии на 10 киловольт распределительной подстанции «БелАЗ». Из-за повреждения частично нарушилось электроснабжение потребителей в Жодино.

Оперативно ремонтная бригада Борисовских электросетей приступила к работам для восстановления электроснабжения. И уже в 12.20 часов восстановили электроснабжение водозабора с отключившейся распределительной подстанции «БелАЗ».

А спустя несколько часов, в 14.09 часов удалось полностью восстановить и электроснабжение всех потребителей города Жодино.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко поручил майнить в Беларуси криптовалюту, сказав о мировой экономике: «Спрос на них будет».