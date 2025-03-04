Минскэнерго сказало о блэкауте в Жодино из-за повреждения на БелАЗ

Как прокомментировали на предприятии, 4 марта отключение одного из трех питаний распределительной подстанции «Водозабор — Северная» произошло около 11.15 из-за повреждения кабельной линии на 10 киловольт распределительной подстанции «БелАЗ». Из-за повреждения частично нарушилось электроснабжение потребителей в Жодино.