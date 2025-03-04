Около стадиона «Труд» в Ростове собираются возвести Дворец спорта

В Ростове-на-Дону запланировали реконструкцию стадиона «Труд» и строительство Дворца спорта на улице Фрунзе. Конкурс на выполнение работ уже открыт. Информация указана на сайте госзакупок.
Начальная стоимость контракта — 3,072 млрд рублей. Тендер на проведение строительно-монтажных работ был объявлен 3 марта 2025 года, победителя конкурса утвердят 21 марта. Организатором торгов выступает государственное учреждение «Ростовоблстройзаказчик».
По условиям договора, все поставленные задачи требуется выполнить до 31 августа 2027 года.
Добавим, новый Дворец спорта будет вторым в донской столице. Старый Дворец спорта в переулке Халтуринском планируют обновить к 1 сентября 2025 года. В этом же районе собираются смонтировать светомузыкальный фонтан.