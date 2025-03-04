В Омской области полицейские задержали подростков за рулём ВАЗа и снегохода

Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.
Так в деревне Бородинка парень 2007 года рождения управлял снегоходом. Как он объяснил полицейским, транспорт он взял без разрешения родителей. Снегоход поместили на спецстоянку.
А в селе Дружино подросток 2009 года, также без ведома родителей, рождения сел за руль автомобиля ВАЗ-21099.
Против молодых людей возбуждены административные дела за управление транспортом без водительских прав. О случившемся также сообщили инспекторам ПДН для проведения профилактической работы с подростками и их семьями.