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В Омской области полицейские задержали подростков за рулём ВАЗа и снегохода

В Омском районе госавтоинспекторы выявили несовершеннолетних водителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.

Так в деревне Бородинка парень 2007 года рождения управлял снегоходом. Как он объяснил полицейским, транспорт он взял без разрешения родителей. Снегоход поместили на спецстоянку.

А в селе Дружино подросток 2009 года, также без ведома родителей, рождения сел за руль автомобиля ВАЗ-21099.

Против молодых людей возбуждены административные дела за управление транспортом без водительских прав. О случившемся также сообщили инспекторам ПДН для проведения профилактической работы с подростками и их семьями.