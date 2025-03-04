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Минниханов: Смерть Хисамова — невосполнимая утрата для «Татнефти» и Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил генеральному директору ПАО Татнефть Наилю Маганову телеграмму с соболезнованиями по случаю кончины члена совета директоров компании и ее бывшего главного геолога Раиса Хисамова.

«Глубоко скорблю в связи с безвременной кончиной члена совета директоров ПАО “Татнефть” имени В. Д. Шашина, доктора геолого-минералогических наук, профессора Раиса Салиховича Хисамова», — заметил Раис РТ.

«В родном Татарстане Раис Салихович пользовался прочным авторитетом и уважением как настоящий эксперт отрасли, компетентный руководитель, чьи знания, опыт, преданность общему делу послужили основой многих достижений флагмана татарстанской экономики и в целом нефтедобывающего комплекса нашей республики. Уход такого крупного специалиста, увлеченного, трудолюбивого человека — невосполнимая утрата для ПАО “Татнефть”, для Татарстана, для всех, кому выпала честь знать его и работать с ним», — констатировал он.

Раис Салихович прожил очень насыщенную, плодотворную жизнь и оставляет на этой земле хороший след и добрую память о себе. Искренне соболезную и разделяю горечь столь огромной потери с близкими и коллегами покойного.

заключил Рустам Минниханов