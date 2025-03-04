Минниханов: Смерть Хисамова — невосполнимая утрата для «Татнефти» и Татарстана

«В родном Татарстане Раис Салихович пользовался прочным авторитетом и уважением как настоящий эксперт отрасли, компетентный руководитель, чьи знания, опыт, преданность общему делу послужили основой многих достижений флагмана татарстанской экономики и в целом нефтедобывающего комплекса нашей республики. Уход такого крупного специалиста, увлеченного, трудолюбивого человека — невосполнимая утрата для ПАО “Татнефть”, для Татарстана, для всех, кому выпала честь знать его и работать с ним», — констатировал он.