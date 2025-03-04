В Омске на карантин закрыты 130 классов и 76 групп в детсадах

Как пишет «Город55», образовательный процесс приостановлен в 130 классах тридцати семи школ. Также не работают 76 групп в пятидесяти шести детских садах.
Отмечается, что в пятницу, 28 февраля, на карантине в городе находились 114 классов и 77 групп детсадов.
Как пояснил завкафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев, рост заболеваемости ОРВИ в конце зимы и весной происходит ежегодно.
Ранее мы сообщали, что в Омской области стало меньше реанимационных коек. В региональном Минздраве рассказали, что это связано с реорганизацией подразделений для больных COVID-19.