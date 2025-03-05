Кроссворд на 05 марта 2025

Сегодня, 5 марта, мы отмечаем День выключенных гаджетов. В эпоху цифровых технологий важно находить баланс между онлайн и оффлайн жизнью. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить свою эрудицию в сфере цифрового детокса.