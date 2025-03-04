Изъятие земли за бездействие: кто и когда рискует потерять свои участки в Татарстане

По словам Лилии Бургановой, закон защищает тех собственников, которые объективно не могут привести свои участки в порядок по причинам, не зависящим от них. Это может быть связано с недостатком денег, природными условиями или другими факторами. В таких случаях собственники имеют право на отсрочку и дополнительное время для того, чтобы привести участок в соответствие с требованиями.