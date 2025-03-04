Заболеваемость коронавирусом в Омской области приняла неожиданный поворот

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 3,59 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 10,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 26 субъектах РФ, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.
В Омской области, по информации федерального оперштаба, заболеваемость коронавирусом приняла неожиданный поворот.
Сообщается, что с 24 февраля по 2 марта 2025 года в Омской области выявлено 19 случаев коронавируса, количество госпитализаций — 10.
Напомним, что на прошлой неделе в Омской области было зарегистрировано 35 новых эпизодов коронавируса, количество госпитализаций — 5.