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Заболеваемость коронавирусом в Омской области приняла неожиданный поворот

Во вторник, 4 марта 2025 года, федеральный оперштаб опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом в регионах РФ с 24 февраля по 2 марта 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 3,59 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 10,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 26 субъектах РФ, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.

В Омской области, по информации федерального оперштаба, заболеваемость коронавирусом приняла неожиданный поворот.

Сообщается, что с 24 февраля по 2 марта 2025 года в Омской области выявлено 19 случаев коронавируса, количество госпитализаций — 10.

Напомним, что на прошлой неделе в Омской области было зарегистрировано 35 новых эпизодов коронавируса, количество госпитализаций — 5.

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