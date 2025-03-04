Срок сдачи школы № 7 перенесли в Усть-Куте из-за халатности подрядчика

— Рабочие обещали выполнить поставленные задачи, но отставание от графика только увеличивалось. С их слов, причиной стали нехватка бюджета и трудности с финансированием внутри компании, — комментирует мэр Сергей Анисимов. — С нашей стороны все обязательства были выполнены, мы отдали 50% аванса. Подрядчик говорил, что деньги ушли на покупку материалов и оборудования, однако большая часть из них так и не была доставлена на стройплощадку.