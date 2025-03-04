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Срок сдачи школы № 7 перенесли в Усть-Куте из-за халатности подрядчика

Работы планируют завершить в сентябре 2026.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Куте перенесли срок сдачи новой школы № 7. Учебное заведение в микрорайоне Мостоотряд должны возвести в сентябре 2026 года. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов.

Напомним, подрядчик начал работу в апреле 2024. Рабочие залили фундамент, обустроили цоколь двух блоков, приступили к устройству первого этажа. Однако летом строительство значительно замедлилось, а осенью и вовсе прекратилось. Из-за этого пришлось расторгнуть контракт и начать поиски нового подрядчика.

— Рабочие обещали выполнить поставленные задачи, но отставание от графика только увеличивалось. С их слов, причиной стали нехватка бюджета и трудности с финансированием внутри компании, — комментирует мэр Сергей Анисимов. — С нашей стороны все обязательства были выполнены, мы отдали 50% аванса. Подрядчик говорил, что деньги ушли на покупку материалов и оборудования, однако большая часть из них так и не была доставлена на стройплощадку.

На сегодняшний день продолжается поиск новой бригады. В марте планируют разыграть тендер.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что лидера и организаторов запрещенной экстремисткой организации задержали в Тайшете.