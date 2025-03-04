Пермский политех и университет Ирака будут проводить совместные исследования

«Пермский политех очень заинтересован в сотрудничестве с Республикой Ирак в области образования и научных исследований. В университете создана уникальная система практико-ориентированного обучения с участием более 250 индустриальных партнеров, в том числе с ПАО “Лукойл”. Построены новые объекты инфраструктуры университета, в том числе образовательный центр в Когалыме, новые общежития для студентов и преподавателей, современный спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном. Мы готовы делиться опытом подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей производства. Мы считаем, что сотрудничество между нашими учреждениями принесет пользу обеим сторонам», — сказал ректор ПНИПУ Антон Петроченков.