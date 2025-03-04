Верховный Суд Башкирии отменил приговор бывшему главе Транспортной дирекции

Сегодня, 4 марта, Верховный суд Башкирии отменил приговор Октябрьского районного суда Уфы в отношении бывшему главе Транспортной дирекции и Центра организации дорожного движения Мансафу Низакаеву. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики сообщило издание «РБК Уфа».
Согласно версии следствия, в 2017 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» региональное правительство и «Башкирская концессионная компания» заключили соглашение о строительстве Восточного выезда из Уфы. В качестве подрядчика привлекли предприятие «Лимакмаращавтодороги».
С 2021 по 2023 год Низакаев, будучи куратором строительства объекта, потребовал от подрядной организации в качестве взятки Toyota Camry и авиабилеты на отдых в Анталью. Все это в общей сложности оценивается в более чем 1,7 миллиона рублей. Взамен Низакаев, как следует из уголовного дела, пообещал не чинить препятствий в плане подписания актов приемки работ и их стоимости, а также других необходимых документов.
— Представитель коммерческой организации, опасаясь наступления негативных последствий, согласился на выдвинутые условия, — сообщило надзорное ведомство.
Преступления выявили сотрудники СК, МВД и ФСБ. Было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Низакаев не признал вину. На его движимое и недвижимое имущество наложили арест на более чем 13 миллионов рублей. Материалы дела были направлены в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
Суд первой инстанции переквалифицировал обвинение на превышение полномочий, признал его виновным, приговорил к полутора годам колонии-поселения и постановил считать наказание отбытым.
Дело в том, что в срок лишения свободы зачлось время пребывания бывшего чиновника под стражей с конца сентября 2023 года до июня 2024 года. Низакаев пробыл под стражей больше восьми месяцев, день в следственном изоляторе был зачтен за два дня в колонии. С июня и до конца ноября Низакаев был под домашним арестом, каждые два дня действия этой меры пресечения засчитали за день в колонии.
Приговор Октябрьского районного суда Уфы обжаловала прокуратура. Гособвинение в апелляции попросило назначить Низакаеву девять лет колонии строгого режима за получение взяток и взыскать с него около ста миллионов рублей.
Сторона защиты после ознакомления с полным текстом решения Верховного Суда Башкирии намерена обжаловать его в кассационной инстанции.
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