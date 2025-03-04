Верховный Суд Башкирии отменил приговор бывшему главе Транспортной дирекции

Дело в том, что в срок лишения свободы зачлось время пребывания бывшего чиновника под стражей с конца сентября 2023 года до июня 2024 года. Низакаев пробыл под стражей больше восьми месяцев, день в следственном изоляторе был зачтен за два дня в колонии. С июня и до конца ноября Низакаев был под домашним арестом, каждые два дня действия этой меры пресечения засчитали за день в колонии.