Ответы на кроссворд от 5 марта 2025: интересные факты про День выключенных гаджетов

2. Время

Простейший пример восприятия времени — это биологические часы, определяющие хронотип человека («сова» или «жаворонок»). При оценке времени, затраченного на деятельность, люди склонны переоценивать продолжительность приятных занятий и недооценивать продолжительность неприятных. С возрастом субъективное ощущение скорости времени увеличивается. Это связывают с тем, что дети чаще испытывают новые ощущения, а взрослые сталкиваются с повторяющимся опытом. Другая гипотеза объясняет ускорение времени с возрастом изменением химических процессов в мозге, в результате чего человек начинает хуже оценивать длительность отрезков времени.