Ответы на кроссворд от 5 марта 2025: интересные факты про День выключенных гаджетов

По горизонтали:
1. Досуг
Аристотель рассматривал досуг, как время не занятое деятельностью, необходимой для обеспечения материальных потребностей, и являющееся признаком гражданского статуса. Термин «leisure» (с английского — «свободное время»), произошедший от латинского «licere» («быть свободным»), вошел в употребление в начале XIX века, в эпоху промышленной революции, когда рабочий день на фабриках достигал 18 часов. Усовершенствование технологий и деятельность профсоюзов привели к тому, что к 1870 году продолжительность рабочего дня сократилась, а у работников появились два выходных дня.
2. Время
Простейший пример восприятия времени — это биологические часы, определяющие хронотип человека («сова» или «жаворонок»). При оценке времени, затраченного на деятельность, люди склонны переоценивать продолжительность приятных занятий и недооценивать продолжительность неприятных. С возрастом субъективное ощущение скорости времени увеличивается. Это связывают с тем, что дети чаще испытывают новые ощущения, а взрослые сталкиваются с повторяющимся опытом. Другая гипотеза объясняет ускорение времени с возрастом изменением химических процессов в мозге, в результате чего человек начинает хуже оценивать длительность отрезков времени.
3. Смартфон
В ряде стран введены ограничения на использование смартфонов. В Казахстане с 2016 года запрещено проносить смартфоны посетителям госучреждений и представителям СМИ, но не госслужащим. Российским военнослужащим и участникам военных сборов запрещено использовать смартфоны при исполнении служебных обязанностей. В Чечне и Китае использование смартфонов ограничено в школах. В российских школах с декабря 2023 года смартфоны официально запрещены во время уроков.
4. Отключение
В США проводится Национальный день отключения, в течение которого людей призывают отказаться от использования компьютеров и посвятить время другим видам деятельности. Своим опытом «цифрового детокса» можно поделиться с миром на сайте организации, заполнив специальную форму и приложив фотографию.
5. Фаббинг
Фаббинг — это пренебрежительное отношение к собеседнику, проявляющееся в постоянном отвлечении на смартфон во время разговора. В 2015 году исследователи из Бейлорского университета провели опрос среди американцев, чтобы выяснить влияние фаббинга на отношения в паре. Результаты показали, что 46,3% респондентов регулярно сталкиваются с фаббингом со стороны партнеров, 22,6% отметили, что это приводит к конфликтам, 36,6% сообщали о депрессивном состоянии, а 32% оставались довольны отношениями, несмотря на эту привычку.
По вертикали:
1. Детокс
Цифровой детокс — осознанное ограничение или полный отказ от использования цифровых устройств, таких как смартфоны, компьютеры и планшеты, направленное на улучшение самочувствия, восстановление социальных связей и повышение личной эффективности.
2. Стресс
Стресс препятствует расслаблению и вызывает широкий спектр негативных эмоций, таких как тревога и раздражительность. В состоянии стресса снижается концентрация внимания, могут возникать головные боли, дискомфорт в желудке, бессонница, а также изменения в аппетите (потеря или переедание). Кроме того, стрессовые ситуации способны провоцировать или усугублять психические расстройства, в частности, депрессию и тревожные расстройства.
3. Скроллинг
Скроллинг представляет собой бесконечное листание ленты социальных сетей и новостных ресурсов без определенной цели. Человек, занимающийся скроллингом, просто «заполняет пустоту», просматривая контент без разбора. Такое поведение может перерасти в зависимость, поскольку является способом отвлечься от тревожных мыслей, конфликтов и рабочих проблем. Визуально скроллинг может напоминать медитацию, однако не приносит никакой пользы и лишь способствует усилению тревожности.
Интересные факты о цифровом детоксе:
Медиааскетизм — стратегия, направленная на фильтрацию и ограничение информационного потока, с которым ежедневно сталкивается человек. Основными инструментами являются практики ограничения и воздержания от медиа, направленные на развитие самодисциплины.
FOMO, или боязнь пропустить что-то интересное, — тревожное психическое состояние, при котором человек испытывает страх пропустить значимое событие или опыт. Часто FOMO усиливается при просмотре социальных сетей. Около 40% людей периодически испытывают FOMO, причем мужчины чаще, чем женщины. Согласно другим исследованиям, более половины населения испытывает страх упустить что-то важное. FOMO проявляется в непрерывном стремлении быть в курсе дел друзей и знакомых и может сопровождаться чувством сожаления о пропущенных возможностях, как социальных, так и материальных.
Номофобия — фобия, проявляющаяся в иррациональном страхе остаться без связи или утратить доступ к мобильному телефону. Уровень стресса, испытываемого при номофобии, сопоставим со стрессом, возникающим в день свадьбы или при посещении стоматолога. Около половины людей, подверженных номофобии, постоянно держат свои мобильные телефоны включенными.
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