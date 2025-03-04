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Завтра казанцы услышат сигналы сирен

В Татарстане проведут проверку системы оповещения.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Завтра, 5 марта, в Татарстане пройдет плановая проверка республиканской системы оповещения населения. В 10:40 по всему региону включатся электросирены и речевые установки, а три минуты спустя на теле- и радиоканалах будет транслироваться тестовое сообщение. Это часть всероссийской проверки, которая проводится дважды в год — весной и осенью.

Сигнал «Внимание всем!» — это универсальный способ привлечь внимание граждан к важной информации. Его могут передавать через сирены, громкоговорители, телевидение, радио и даже с помощью прерывистых гудков транспорта.

Если вы услышите продолжительные звуки сирены, не паникуйте: дождитесь разъяснений. Включите телевизор (каналы первого мультиплекса) или радио, чтобы прослушать экстренное сообщение.

Жителей Татарстана просят сохранять спокойствие и не звонить в экстренные службы, если сигнал не был услышан. Дело в том, что республиканская система оповещения была создана еще в восьмидесятые годы, а за прошедшие десятилетия в городах и районах появились новые жилые кварталы, где сигнал может быть слабее. Специалисты уже знают о таких «проблемных зонах».

В настоящее время в Татарстане идет подготовка к масштабной модернизации системы оповещения. Проверка 5 марта позволит оценить исправность текущих систем и действия должностных лиц, ответственных за оповещение населения, сообщили в главном управлении МЧС России по Татарстану.

МЧС