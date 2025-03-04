Завтра казанцы услышат сигналы сирен

Жителей Татарстана просят сохранять спокойствие и не звонить в экстренные службы, если сигнал не был услышан. Дело в том, что республиканская система оповещения была создана еще в восьмидесятые годы, а за прошедшие десятилетия в городах и районах появились новые жилые кварталы, где сигнал может быть слабее. Специалисты уже знают о таких «проблемных зонах».