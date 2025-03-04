Две долгожительницы Калининграда отметили 95-летие

Татьяна Михайловна родилась в многодетной семье в Смоленской области и переехала в Калининград после войны. Она более 35 лет проработала на швейных фабриках и была награждена медалями за труд.
Людмила Борисовна родилась в Ленинградской области и пережила блокаду Ленинграда и фашистский лагерь смерти Маутхаузен. Семья Людмилы Борисовны была спасена от смерти родственницей, которая отдала палачу золотые сережки. После освобождения семья вернулась в Ленинградскую область, где Людмила Борисовна получила образование и переехала в Калининград. Она работала медицинской сестрой в различных учреждениях здравоохранения в Калининградской области.
Обе юбилярши были поздравлены специалистами управления соцподдержки населения и получили именное письмо от Президента РФ, подарки и юбилейную медаль Победы.