Две долгожительницы Калининграда отметили 95-летие

Людмила Борисовна родилась в Ленинградской области и пережила блокаду Ленинграда и фашистский лагерь смерти Маутхаузен. Семья Людмилы Борисовны была спасена от смерти родственницей, которая отдала палачу золотые сережки. После освобождения семья вернулась в Ленинградскую область, где Людмила Борисовна получила образование и переехала в Калининград. Она работала медицинской сестрой в различных учреждениях здравоохранения в Калининградской области.