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Сотрудники МЧС спасли раненого ястребом дрозда в Воронеже

Птицу передали зоозащитникам для лечения.

Источник: МЧС РФ

В Воронеже сотрудники МЧС оказали помощь раненому дрозду, который был найден на территории военной части. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства во вторник, 4 марта.

На теле птицы были обнаружены следы от когтей, предположительно, ястреба. Дрозда передали зоозащитникам для дальнейшего лечения.

«Надеемся, что с дроздом все обойдется!» — поделились своими пожеланиями спасатели.

На днях помощь оказали коту по имени Патрик, который застрял в вентиляции многоэтажного дома на улице 9 Января и провел в ней почти пять дней.

МЧС