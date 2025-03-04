Сотрудники МЧС спасли раненого ястребом дрозда в Воронеже

В Воронеже сотрудники МЧС оказали помощь раненому дрозду, который был найден на территории военной части. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства во вторник, 4 марта.
На теле птицы были обнаружены следы от когтей, предположительно, ястреба. Дрозда передали зоозащитникам для дальнейшего лечения.
«Надеемся, что с дроздом все обойдется!» — поделились своими пожеланиями спасатели.
На днях помощь оказали коту по имени Патрик, который застрял в вентиляции многоэтажного дома на улице 9 Января и провел в ней почти пять дней.