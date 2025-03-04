В Ростове прошло заседание Совета при полпреде РФ в ЮФО

В Ростове во вторник, 4 марта, прошло заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в Южном федеральном округе Владимире Устинове. В работе заседания приняли участие представители руководства МЧС и Минприроды России, постоянные члены Совета, прокуроры субъектов РФ. На встрече также присутствовал глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
На заседании обсудили дополнительные меры по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период. В своем выступлении Владимир Устинов отметил, что в 2024 году материальный ущерб от последствий пожаров в ЮФО приблизился к полутора миллиардам рублей, погибли более 680 человек. Третью часть всех возгораний составили ландшафтные пожары.
На заседании присутствовал глава Ростовской области Владимир Устинов. Фото: пресс-служба правительства РО.
По оценке полпреда, принимаемые в регионах упреждающие меры остаются недостаточными. Владимир Устинов напомнил присутствующим о задаче, поставленной Президентом Российской Федерации: обеспечить стопроцентную ликвидацию пожаров в первые сутки их обнаружения.
Обращаясь к главам регионов округа, полномочный представитель настоятельно рекомендовал им заранее разработать и реализовать комплекс противопожарных мероприятий, а также лично проконтролировать на местах их своевременную и полную реализацию.
Кроме того, Владимир Устинов отметил, что воздействие паводков и половодий на населенные пункты и инфраструктуру субъектов Юга России представляет собой одно из наиболее катастрофичных по масштабам и ущербу природных явлений. В целом на территории округа под угрозой затопления остаются более 1200 населенных пунктов, в которых проживает около одного миллиона человек.
Полпред также указал на необходимость скорейшего решения проблемы оформления в собственность бесхозяйных гидротехнических сооружений, число которых в регионах округа достигает 680.
По итогам заседания Совета были приняты протокольные решения, исполнение которых будет контролироваться аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.