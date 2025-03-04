В Ростове прошло заседание Совета при полпреде РФ в ЮФО

Кроме того, Владимир Устинов отметил, что воздействие паводков и половодий на населенные пункты и инфраструктуру субъектов Юга России представляет собой одно из наиболее катастрофичных по масштабам и ущербу природных явлений. В целом на территории округа под угрозой затопления остаются более 1200 населенных пунктов, в которых проживает около одного миллиона человек.