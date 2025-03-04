Лукашенко сказал искать в Беларуси то, что «выговаривает только Трамп» в США

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил искать на территории страны то, о чем говорит президент США Дональд Трамп, сообщает БелТА.
В частности, «Комсомолка» писала, что Александр Лукашенко сказал искать редкоземельные металлы на территории Беларуси: «Надо копать, надо смотреть».
При этом белорусский лидер указал на недостаточное развитие геологоразведки в стране, сказав, что эта отрасль находится на низком уровне.
Лукашенко уверен, что тематика поиска редкоземельных металлов выпадает из поля зрения белорусских специалистов. При этом он поручил все же искать в Беларуси то, что пока «выговаривает только Трамп».
— Редкоземельные металлы выговаривает только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались, — обратился он к правительству.
Белорусский лидер все же не исключил, что запас редкоземельных металлов на территории Беларуси может быть достаточным.
— Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других? — заключил президент.
Но еще белорусский лидер поручил майнить в Беларуси криптовалюту, сказав о мировой экономике: «Спрос на них будет».