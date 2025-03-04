Через Ростовскую область начнет курсировать поезд Смоленск — Симферополь

Речь идет о рейсе с вагонами беспересадочного сообщения Белгород — Симферополь. Первый рейс из Симферополя отправится 29 мая в 13:30, прибытие в Смоленск планируют 31 мая в 13:22. При этом вагоны беспересадочного сообщения до Белгорода прибудут на станцию 31 мая в 5:10.