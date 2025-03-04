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Через Ростовскую область начнет курсировать поезд Смоленск — Симферополь

Новый поезд свяжет Ростовскую область с Крымом.

Источник: Комсомольская правда

С конца мая 2025 года через Ростовскую область начнет курсировать поезд «Таврия» Смоленск — Симферополь № 473/474. Об этом сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс».

Речь идет о рейсе с вагонами беспересадочного сообщения Белгород — Симферополь. Первый рейс из Симферополя отправится 29 мая в 13:30, прибытие в Смоленск планируют 31 мая в 13:22. При этом вагоны беспересадочного сообщения до Белгорода прибудут на станцию 31 мая в 5:10.

Обратный маршрут из Смоленска отправится 31 мая в 19:21, а из Белгорода — 1 июня в 00:25, с прибытием в Симферополь 2 июня в 17 часов.

В состав поезда войдут одноэтажные купейные и плацкартные вагоны. Продажа билетов уже открыта.