Омичи смогут отправиться в Крым из Омска поездом

В Омске началась продажа билетов на комфортабельный поезд «Таврия», который начинает курсировать из Омска уже 27 апреля. Этот ежегодный маршрут, впервые запущенный в 2020 году, обеспечивает удобное железнодорожное сообщение между Омском и Крымом.
В этом году поезд «Таврия» отправится 27 и 28 апреля, а также 4 и 7 мая. Поездка займет три дня. Стоимость проезда составляет от 11 800 рублей за место в плацкартном вагоне и от 17 600 рублей за место в купе.
В связи с высоким спросом на билеты, рекомендуется приобретать их заранее. Более подробную информацию о расписании поезда, наличии мест и условиях приобретения билетов можно получить на сайте РЖД или в кассах железнодорожного вокзала.