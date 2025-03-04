Учебные сирены зазвучат в Таганроге утром 5 марта

Завтра, 5 марта, в 10:07 в Таганроге состоится плановая проверка системы оповещения населения. В рамках тренировки будут задействованы сирены и громкоговорители. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
— Учитывая текущую ситуацию, у некоторых людей может наблюдаться повышенный уровень тревожности, прошу отнестись к проверке с пониманием, — написала в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.
Напомним, во время включения сигнала «Внимание всем!» следует прослушать учебное сообщение по одному из десяти телеканалов первого мультиплекса, а также по радио в УКВ или FM-диапазоне.
Подобные тренировки помогают поддерживать исправность системы и эффективно отрабатывать доведение сигналов до населения. Напомним, учебные сирены 5 марта должны включить во всех 55 территориях Ростовской области.