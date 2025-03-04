Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школах Татарстана перед 8 марта звонки заменили на песни, посвященные женщинам

Перед празднованием Международного женского дня 8 марта звонки в школах Татарстана заменили на песни, посвященные женщинам. Акция проходит в рамках проекта Музыка вместо звонков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Татарстана.

Источник: Коммерсантъ

В перерывах между уроками ученики могут услышать такие композиции, как «Песенка мамонтенка», «Мама — первое слово», «Из чего же…», «Наши мамы», «Дарите женщинам цветы», «Солнечный круг» и другие.

Кроме того, Министерство просвещения России подготовило специальное видеопоздравление к празднику. В нем приняли участие финалисты всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов, объединившиеся в сводный хор.

В ноябре 2024 года в российских школах стартовал проект «Музыка вместо звонков», реализуемый Минпросвещения РФ вместе с Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий.

образование