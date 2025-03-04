В Омске на Масленичной неделе увеличилось число госпитализаций с COVID-19

Федеральный оперштаб опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в России с 24 февраля по 2 марта 2025 года.
В Омской области продолжается тенденция спада количества заболевших коронавирусом, однако, процент госпитализаций вырос. Из 19 новых случаев, в 10 потребовалась госпитализация.
В России показатель заболеваемости снизился на 10,8% по сравнению с предыдущей неделей и составил 3,59 случая на 100 тысяч населения. Заболели 5707 россиян, из которых 854 пациентам потребовалась госпитализация. Умерли 16 пациентов.
Оперштаб призывает граждан соблюдать меры профилактики, включая вакцинацию и использование средств индивидуальной защиты.
Ранее мы писали, что в Омской области решили сохранить коронавирусные ограничения еще на 2 месяца.