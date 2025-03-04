В Омске на Масленичной неделе увеличилось число госпитализаций с COVID-19

В России показатель заболеваемости снизился на 10,8% по сравнению с предыдущей неделей и составил 3,59 случая на 100 тысяч населения. Заболели 5707 россиян, из которых 854 пациентам потребовалась госпитализация. Умерли 16 пациентов.