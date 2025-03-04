Созданы высокоточные зеркала для синхротронов нового поколения

Отмечается, что высокоточные зеркала из кремния востребованы на установках, где ожидаются высокие тепловые нагрузки, например, на станциях синхротронов 4-го поколения и лазерах на свободных электронах, к которым относятся введенный в строй в Новосибирске СКИФ и строящийся в Подмосковье СИЛА. «Это первая в России оптика, способная выдерживать мощные пучки рентгеновского излучения без ухудшения качества отраженных волновых фронтов, а также получать сфокусированные пучки размером в сотни нанометров», — говорится в сообщении.