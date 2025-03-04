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Лукашенко предостерег от повторения ЧП из-за ураганов в Беларуси, как в 2024

Лукашенко сказал, что в Беларуси не должна повториться ситуация с ураганами, как на Гомельщине в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег Минэнерго от повторения ЧП из-за ураганов, как было на Гомельщине в 2024 году, передает БелТА.

Напомним, в прошлом году после ураганов, вызвавших буреломы и блэкауты по стране, Александр Лукашенко раскритиковал чиновников за отсутствие адекватной реакции на последствия стихии на первом этапе. Тогда же президент устанавливал сроки устранения последствий урагана в Беларуси.

Сейчас министру энергетики Алексею Кушнаренко белорусский лидер сказал, что высоковольтные сети в стране все же более-менее в порядке, однако нужно обратить пристальное внимание на остальные сети. И предостерег от повторения прошлогодних обрывов ЛЭП и блэкаутов.

— Чтобы не произошло с этими сетями пониже, как это было в Гомельской области после урагана, — прокомментировал президент.

В итоге Лукашенко поручил «подать нормальное электричество» на остающиеся 5700 километров электросетей и полторы тысячи населенных пунктов.

Еще Александр Лукашенко назвал «наше все» в Беларуси.

И еще президент сказал искать редкоземельные металлы на территории Беларуси: «Надо копать, надо смотреть».

Тем временем «Минскэнерго» сказало о блэкауте в Жодино из-за повреждения на БелАЗ.