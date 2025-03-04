Лукашенко предостерег от повторения ЧП из-за ураганов в Беларуси, как в 2024

Сейчас министру энергетики Алексею Кушнаренко белорусский лидер сказал, что высоковольтные сети в стране все же более-менее в порядке, однако нужно обратить пристальное внимание на остальные сети. И предостерег от повторения прошлогодних обрывов ЛЭП и блэкаутов.