Лукашенко предостерег от повторения ЧП из-за ураганов в Беларуси, как в 2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег Минэнерго от повторения ЧП из-за ураганов, как было на Гомельщине в 2024 году, передает БелТА.
Напомним, в прошлом году после ураганов, вызвавших буреломы и блэкауты по стране, Александр Лукашенко раскритиковал чиновников за отсутствие адекватной реакции на последствия стихии на первом этапе. Тогда же президент устанавливал сроки устранения последствий урагана в Беларуси.
Сейчас министру энергетики Алексею Кушнаренко белорусский лидер сказал, что высоковольтные сети в стране все же более-менее в порядке, однако нужно обратить пристальное внимание на остальные сети. И предостерег от повторения прошлогодних обрывов ЛЭП и блэкаутов.
— Чтобы не произошло с этими сетями пониже, как это было в Гомельской области после урагана, — прокомментировал президент.
В итоге Лукашенко поручил «подать нормальное электричество» на остающиеся 5700 километров электросетей и полторы тысячи населенных пунктов.
Еще Александр Лукашенко назвал «наше все» в Беларуси.
И еще президент сказал искать редкоземельные металлы на территории Беларуси: «Надо копать, надо смотреть».
Тем временем «Минскэнерго» сказало о блэкауте в Жодино из-за повреждения на БелАЗ.