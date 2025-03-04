В Симферополе благоустраивают общественные территории

На время проведения работ доступ посетителей в Парке имени Т. Г. Шевченко будет полностью ограничен, в то время как Детский парк останется частично открытым для посещения. Зоны аттракционов и зооуголка продолжат функционировать. После завершения первой фазы работ планируется перекрыть доступ и к остальной части парка, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Владимира Марченко.