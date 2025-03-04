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Почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях сохраняется до 20:00 5 марта.

Сейчас в Ричмонде: +4° 3 м/с 70% 765 мм рт. ст. +3°

На территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 5 марта 2025 года в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются сильные снегопады, гололед, метель и туман в ряде регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.

Астанчан и акмолинцев предупредили о снеге, метели и ветре.

Жителей Кызылординской области — о тумане и гололеде.

Снег, метель, туман и ветер ожидаются в ВКО и Карагандинской области.

Метель, туман и ветер — в области Абай.

Метель и туман прогнозируются в области Улытау.

Снег, метель, гололед и ветер — в Актюбинской области.

Снег, метель, туман, гололед и ветер — в Костанайской и Атырауской областях.

Туман, гололед и ветер ожидаются в Мангистау.

Туман и ветер — в Шымкенте, Жамбылской, Туркестанской областях и Жетысу.