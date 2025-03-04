Почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение

На территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 5 марта 2025 года в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются сильные снегопады, гололед, метель и туман в ряде регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.
Астанчан и акмолинцев предупредили о снеге, метели и ветре.
Жителей Кызылординской области — о тумане и гололеде.
Снег, метель, туман и ветер ожидаются в ВКО и Карагандинской области.
Метель, туман и ветер — в области Абай.
Метель и туман прогнозируются в области Улытау.
Снег, метель, гололед и ветер — в Актюбинской области.
Снег, метель, туман, гололед и ветер — в Костанайской и Атырауской областях.
Туман, гололед и ветер ожидаются в Мангистау.
Туман и ветер — в Шымкенте, Жамбылской, Туркестанской областях и Жетысу.